رياضة | موافقة الجمعية العمومية على ميزانية وخطة نادي تلا الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موافقة الجمعية العمومية على ميزانية وخطة نادي تلا الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجمعية العمومية لنادي تلا الرياضي علي الميزانية والخطة واللائحة للنادي المنوفي، بحضور المستشار محمد خضر وكمال عبد الدايم وشيماء علي من إدارة شباب تلا ومحمود العريان المدير التنفيذي للنادي.

وقال رشاد عابدبن رئيس مجلس إدارة نادي تلا بأن نسبة الحضور بلغت 82%، كما توجه بالشكر إلى مجلس ادارة النادي وهم أشرف الطباخ ومدحت لبيب وأكرم الشيخ ومصطفي سالم وعمر مش، وأعضاء النادي الذين حضروا على مدار اليوم.