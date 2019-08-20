رياضة | أول لاعب سعودي يسجل بأوروبا.. كل ما تريد معرفته عن صالح الشهري مهاجم الهلال السعودي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول لاعب سعودي يسجل بأوروبا.. كل ما تريد معرفته عن صالح الشهري مهاجم الهلال السعودي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع المهاجم صالح الشهري، قادمًا من صفوف نادي الرائد، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي” في التقرير التالي، أبرز معلومات صالح الشهري مهاجم الهلال السعودي الجديد:

بداية صالح الشهري الكروية مع الأهلي

يعد صالح خالد الشهري المعروف باسم “صالح الشهري” من مواليد 1 نوفمبر 1993، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي الأهلي السعودي، في فئتي الناشئين والشباب بعام 2009، قبل أن يخوض تجربة احترافية في أوروبا.

احتراف الشهري ودخوله التاريخ

وانضم الشهري إلى صفوف بيرامار البرتغالي في شهر أبريل من عام 2012، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف من النادي الأهلي السعودي، قضى منها ستة أشهر في صفوف نادي مافرا، أحد أندية الدرجة الثانية للتأقلم على الأجواء الأوروبية.

ودخل الشهري التاريخ بإحرازه أول هدف للاعب سعودي على الملاعب الأوروبية، بعدما نجح في إحراز هدف التعادل لنادي بيرامار أمام موريرينسي بالدوري البرتغالي، كما سجل أسرع هدف في الدوري البرتغالي حتى الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، بعدما سجل هدفًا أمام فيتوريا غيماريش بالجولة العاشرة، ليكتفي بهدفين فقط من خلال 7 مباريات شارك خلالهم.

أسوء فترات صالح الشهري الكروية

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وعاد صالح الشهري لصفوف الأهلي مجددًا بعد انتهاء إعارته لبيرامار، ليدخل اللاعب في أسوأ فتراته الكروية، بعدما خاض 9 مباريات فقط في موسمين، ولم يتمكن خلالهم من إحراز أي هدف.

صالح الشهري مع الرائد

وفي الانتقالات الصيفية لموسم 2015، انضم الشهري إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في صفقة انتقال حر، ليشارك في 26 مباراة لم يتمكن خلالها سوى من إحراز هدفين.

وفي موسم 2016، شارك اللاعب في 17 مباراة، أحرز خلالها هدفين وقام بصناعة 3 آخرين، ولم يكن موسم 2017 أفضل حالًا حيث خاض 15 مباراة، سجل خلالها هدفين وقام بصناعة مثلهما.

واستمرت أرقام اللاعب السلبية في موسم 2018، بعدما شارك في 17 مباراة، لم يتمكن خلالها من هز شباك الخصوم سوى بـ 4 أهداف، وصناعة هدف وحيد.

وانفجرت قدرات الشهري الهجومية مجددًا في الموسم الماضي، بعدما شارك في 26 مباراة، تمكن خلالها من إحراز 16 هدفًا وصناعة هدف وحيد، ليجذب أنظار نادي الهلال إليه في ظل رغبتهم التعاقد مع مهاجم محلي.

صالح الشهري مع المنتخب السعودي

واقتصرت مشاركات اللاعب مع المنتخب السعودي على فئتي الشباب والأولمبي، حيث شارك مع منتخب الشباب تحت 20 عامًا في 11 مباراة سجل خلالها 8 أهداف، بينما خاض 5 لقاءات مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا، أحرز خلالهم ثلاثة أهداف.