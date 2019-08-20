رياضة | يوناني وسعودي.. من هو أمير كردي مدافع الهلال السعودي الجديد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوناني وسعودي.. من هو أمير كردي مدافع الهلال السعودي الجديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع الظهير الأيمن أمير كردي، قادمًا من صفوف بانيو نيوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أمير كردي على عقد يمتد لثلاثة سنوات مع الزعيم السعودي، ليبدأ مدافع أهلي جدة السابق مسيرة جديدة في حياته الكروية.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي” في التقرير التالي، أبرز معلومات أمير كردي مدافع الهلال السعودي الجديد:.

جنسية أمير كردي

يعد أمير كردي من مواليد 11 سبتمبر 1991، ويحمل المدافع المخضرم الجنسية السعودية واليونانية، حيث نشأ في السعودية بلد والده حتى بلغ عمره 7 أعوام، قبل أن يغادر مع والدته اليونانية إلى بلدها.

أمير كردي مع الأهلي

وبدأ أمير كردي مسيرته الكروية في عام 2009، عندما انضم لفريق الشباب بنادي بانيونيس اليوناني، حيث يجيد اللعب في مركز الدفاع، واستمر معهم حتى عام 2014، حيث شارك في 62 مباراة، وتمكن من إحراز هدف وحيد.

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وفي موسم 2014، انضم كردي لصفوف أهلي جدة السعودي، ليشارك معه في 5 مباريات، سجل خلالها هدفًا.

وفي موسم 2015، شارك كردي في 8 مباريات، بواقع 3 لقاءات بالدوري السعودي حصل خلالها على بطاقة صفراء وأخرى حمراء، و5 مواجهات بدوري أبطال آسيا، تمكن خلالها من صناعة ثلاثة أهداف.

ولم يتطور أداء كردي كثيرًا في موسم 2016، حيث خاض 9 مباريات مع الأهلي، 4 مواجهات منها بالدوري، قام خلالها بصناعة هدف وحيد، و5 مواجهات بدوري أبطال آسيا تلقى خلالهم بطاقة صفراء وحيدة.

وفي موسم 2017، شهد تطورًا ملحوظًا للاعب بمشاركته في 12 مبارة، بواقع 9 مباريات بالدوري تلقى خلالهم بطاقتين صفراء، و3 لقاءات بدوري الأبطال، سجل خلالهم هدفًا.

وفي موسمه الأخير مع الأهلي عام 2018، خاض 11 مباراة، بواقع 9 مباريات بالدوري، صنع خلالهم هدفين وتلقى بطاقة صفراء، ومواجهتين بأبطال آسيا، صنع خلالهما هدفًا.

العودة مجددًا لليونان

وفي موسم 2019، عاد أمير كردي إلى اليونان مجددًا عبر بوابة ناديه السابق بانيونيوس، في صفقة انتقال حر قادمًا من أهلي جدة السعودي، وشارك معهم في 19 مباراة، تلقى خلالهم 5 بطاقات صفراء، قبل أن يقوم الهلال بالتعاقد معه لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد القرر انطلاقه يوم 22 أغسطس الجاري.