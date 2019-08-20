الان تتابع برشلونة سيقدم عرضًا مكتوبًا لسان جيرمان من أجل نيمار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة – وكالات – الخليج 365

كشفت وسائل إعلام محلية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تعتزم تقديم عرض مكتوب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل استعارة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع إمكانية الشراء نهائياً بنهاية الموسم، دون وجود صفقات تبادلية للاعبين، كما كان يخطط النادي الكاتالوني من قبل للظفر بخدمات لاعبه السابق.

ونقلت إذاعة RAC1، عن مصادر من داخل المفاوضات، أن مسؤولي برشلونة يرغبون في اتباع نفس السياسة التي انتهجوها في صفقة انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو لبايرن ميونيخ الألماني، وهي المفاوضات التي تكللت بالنجاح في نهاية الأمر.

وأشار نفس المصدر إلى أنهم يشعرون بـ”ثقة أكبر في إمكانية نجاح المفاوضات” وإقناع إدارة النادي الباريسي بهذا العرض الجديد.

وذكرت المحطة أن الاجتماع الذي جرى، ظهر الإثنين، داخل مكاتب النادي شهد حضور عدد من الشخصيات أبرزها رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، ومدير عام النادي أوسكار جارو، والمدير الرياضي إيريك أبيدال.

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وتطرق مسئولو النادي الكاتالوني، خلال الاجتماع، ليس فقط للقيمة المادية التي ستدفع خلال الإعارة، ولكن أيضاً القيمة الإجمالية عند تفعيل بند الشراء النهائي، كما حدث مع كوتينيو الذي بلغت قيمة إعارته 8.5 مليون يورو، مع دفع مبلغ آخر في حالة تفعيل بند الشراء بنهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن بطل إسبانيا لم يصرف النظر عن استقدام لاعبه السابق، وسيقدم عرضاً جديداً للنادي الباريسي على الرغم من تباعد وجهات النظر بين الطرفين بشأن صفقة محتملة لانتقال المهاجم البرازيلي للبلاوجرانا.

وأشارت صحيفة لو باريزيان إلى أن “البارسا” سيقدم عرضاً جديداً لنادي العاصمة الفرنسية للحصول على خدمات نجم “السيليساو”، لكنها أقرت بصعوبة التكهن بمحتوى المقترح، بعدما أعلن برشلونة عن إعارة لاعبه فيليبي كوتينيو لبايرن ميونيخ، لا سيما وأن لاعب الوسط البرازيلي كان أحد الأركان الرئيسية لصفقة محتملة بين الناديين.

وكانت تقارير فرنسية أيضاً ذكرت في وقت سابق أن الـ”بي إس جي” قبِل مقترح برشلونة ببيعه نيمار مقابل إدراج لاعب آخر من الفريق الكاتالوني في الصفقة، لكنه اشترط الحصول على مبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين اثنين بينهما كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وفي حين أصبح كوتينيو خارج الحسبة عقب الإعلان عن إعارته للنادي “البافاري”، لا يريد ديمبيلي بدوره الرحيل عن برشلونة.

وعلى أي حال، اعتبرت لو باريزيان أن الاهتمام الكاتالوني للتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان ليس جديا لكنه يتظاهر بذلك لإرضاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يضغط كثيراً من أجل عودة نيمار لقلعة الكامب نو، التي رحل عنها قبل موسمين للذهاب إلى العاصمة الفرنسية، بحسب الصحيفة.