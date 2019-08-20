شكرا لقرائتكم إجتماعات متواصلة بلجنة التخطيط في الأهلي لحسم خليفة لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسابق لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الزمن، لاختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، والذي سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، وتوديع بطولة كأس مصر من دور الـ16.

وتعقد لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعات متواصلة للمفاضلة بين عشرات السير الذاتية التي تلقاها النادي فى الساعات الأخيرة، والتي تنتمي للعديد من المدرس الأوربية العريقة، حيث وصل للنادي حتى الآن أكثر من 30 سيرة ذاتية.

وتضع إدارة الأهلى العديد من الشروط التي يجب توافرها فى المدرب الجديد، وهي أن يكون صاحب نجاحات، وحقق بطولات مع الأندية التي قام بتدريبها، بالإضافة لامتلاكه شخصية قوية قادرة على أحكام السيطرة على كتيبة النجوم المتواجدين داخل قائمة الفريق.

وكلفت إدارة الأهلى محمد يوسف بتولى المسئولية الفنية للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الموافقة على إقالة لاسارتي بإجماع الآراء، بسبب تواضع امكانياته وفشله فى جميع المواجهات الصعبة للأهلي، كما أنه لم يُحقق المرجو منها ولم يفز فى مباراة قوية أمام خصم كبير إلا أمام الزمالك والتى انتهت بهدف "يتيم" فى ختام بطولة الدورى، وهى المباراة التى خاضها الزمالك بدون طموح بعدما خسر لقب الدورى فى الجولة السابقة، وقامت إدارة الأهلى بتدعيم لاسارتي طوال الموسم خاصة عندما سقط الأهلى فى جنوب أفريقيا وخسارته بخماسية نظيفة بدورى أبطال أفريقيا، وهى الهزيمة التى ستظل بمثابة "العار" فى جبين المدرب الأورجوياني.