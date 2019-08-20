شكرا لقرائتكم وفد فيفا يزور اتحاد الكرة للتنسيق مع ثروت سويلم في تسير أعمال الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق وفد الاتحاد الدولى لكرة القدم –فيفا- والذى زار اتحاد الكرة و مشروع الهدف يوم 5 أغسطس الماضي للإطمئنان على الإستقالات التى تقدم بها مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة إلى جانب التنسيق مع مسئولو اتحاد الكرة والمدير التنفيذى ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الجبلاية ، وتم الإتفاق على تشكيل لجنة خماسية تضم عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق و أحمد عبدالله لاعب الزمالك السابق و محمد فضل لاعب الأهلى و الإسماعيلي السابق و مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر و سحر عبد الحق رئيس نادي النصر و مفاضلة بين المقعد الخامس بين الثنائى جمال محمد على عضو اتحاد الكرة الأسبق و المدير الفني لعدد من أندية الصعيد وبين ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق.

من المقرر أن يصل وفد الاتحاد الدولى –فيفا- إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بناء على الاتفاق المسبق بين اتحاد الكرة و اللجنة لتحديد الموقف النهائى للجنة ، إلى جانب الإتفاق على إستمرار اللجنة فى إدارة اتحاد الكرة حتى شهر أغسطس المقبل ومن ثم إجراء الانتخابات لمجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.