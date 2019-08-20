الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20-8-2019 مواجهات مثير في العديد من الدوريات العربية والعالمية، حيث يفتتح نادي الاتحاد السعودي مشاركته في البطولة العربية بلقاء العهد اللبناني في جدة مساء اليوم.فيما يواجه أياكس امستردام الهولندي فريق أبويل نيقوسيا القبرصي في دوري ابطال أوروبا. وفيما يلي أبرز المباريات اليوم الثلاثاء: دوري أبطال أوروبا

22:00 أبويل نيقوسيا – قبرص ضد أياكس أمستردام – هولندا 22:00 لاسك لينز – النمسا ضد كلوب بروج – بلجيكا Advertisements 22:00 كلوج – رومانيا ضد سلافيا براغ – التشيك كأس الإتحاد الآسيوي 15:00 هانوي تي تي – فيتنام ضد ألتين أسير – تركمنستان وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني بث مباشر في البطولة العربية

https://www.alweeam.com.sa/607812

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