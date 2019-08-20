الامارات | شوبير “يكذب” تصريحات صلاح: تغريدته عن عمرو وردة بالإتفاق مع رئيس الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير “يكذب” تصريحات صلاح: تغريدته عن عمرو وردة بالإتفاق مع رئيس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق أحمد شوبير، والذي استقال عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع باقي أعضاء الاتحاد كل التصريحات التي أدلى بها النجم المصري محمد صلاح، خلال لقاءه التلفزيوني مع شبكة سي أن أن، واتهم فيها اتحاد الكرة المصري بعدم الانضباط خلال البطولة، كما أكد اللاعب بأنه لم يتدخل لإعادة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب.

وقال شوبير، في مداخلة تلفزيونية مع برنامج الحكاية على “أم بي سي”: فندق المنتخب الوطني كان داخل مطار القاهرة وبالتالي لم يستطيع أياً من الجماهير الوصول إلى الفندق إلا أسر اللاعبين بالإتفاق مع رجال الأمن والذي منعوني شخصياً من الدخول قبل الاستئذان من المشرف العام على المنتخب ورئيس الإتحاد هاني أبو ريدة، كما أن اللاعبين لم يظهروا نهائياً وخاصة محمد صلاح، في أي لقاء تلفزيوني تحدث فيه عن وجود أي أزمة بسبب معسكر المنتخب”.

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وعن عدم تدخل اللاعب في أزمة اللاعب عمرو وردة وإعادته إلى المنتخب المصري قال شوبير: “لأول مرة سأتحدث بكل صراحة كافة اللاعبين اتفقوا مع المهندس هاني أبوريدة وتحدثوا معه ومنهم محمد صلاح، أهم لاعب في المنتخب، كما أن اللاعب عمرو وردة عندما جاء للمغادرة من الفندق بعد القرار طلب منه اللاعبون عدم مغادرته حتى نهاية المباراة والتي خلالها قام أحمد المحمدي بإحراز هدف ورفع رقم اللاعب، بالتالي يجب النظر إلى الموضوع بشكل كامل، ثم طلب اللاعبون رئيس اتحاد الكرة لمقابلته بعد المباراة، وبالفعل اجتمعوا معه والأهم من ذلك هو أن تغريدة محمد صلاح، على حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن المرأة في هذا التوقيت كانت بالإتفاق مع رئيس الاتحاد هاني أبوريدة، لتلطيف الأجواء ثم قام الأخير بإعادة اللاعب وهو حزين ورافض لعودته ولكن لتكاتف اللاعبين كافة حيث قالوا له أن هذا الموقف قد يحدث لأي لاعب”.

وعن حاجة عمرو ردة لعلاح نفسي وهو ما أكده محمد صلاح في مقابلته، تعجب شوبير قائلاً: “وأين محمد صلاح من عمرو وردة خلال السنوات الماضية وهم زملاء في المنتخب من أربعة سنوات، وهل اكتشف ذلك الأن فقط”.

واختتم شوبير تصريحاته: “كنت اتمنى أن نسمع تصريحات خاصة عن اللاعبين وأن المنتخب لم يكن موفق مثل الجزائر والسنغال، لم يظهر اللاعبون وهم يتحملون 75% من الخروج بالشكل المناسب، خاصة وأن هذا الجيل هو من صعد إلى كأس العالم 2018، وهو من وصل إلى نهائي إفريقيا البطولة الماضية، ولكن التشكيك في مجلس إدارة استقال بكامل إرادته فهذا أمر غير مقبول”.