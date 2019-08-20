الامارات | محمد صلاح: عمرو وردة يحتاج إلى علاج نفسي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: عمرو وردة يحتاج إلى علاج نفسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، خلال مقابلته مع شبكة سي إن إن، ما حدث حول أزمة التحرش الجنسي التي أثيرت ضد اللاعب عمرو وردة، وقال بأنه لم يتدخل لإعادة وردة إلى صفوف المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما قال البعض، مضيفا: "أنا لست قائد الفريق، ولست المدير الفني، ولست المدرب، أنا فقط لاعب".
وأشار في رأيه عن الموضوع واللاعب عمرو وردة، وسلوكه المستمر مع الفرق التي يلعب به والمنتخب المصري بأن اللاعب يحتاج إلى علاج نفسي، وأكد أنه لم يتدخل نهائياً في إعادة اللاعب، وأثارت هذه التصاريح الكثير من الجدل
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