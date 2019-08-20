شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: لست مسؤولًا عن إعادة «وردة».. والمتحرش يحتاج للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، في جزء من مقابلة مع «CNN»، أنه لا يتحمل مسؤولية إعادة اللاعب عمرو وردة إلى المنتخب بعد أزمة مزاعم التحرش الجنسي، خلال كأس الأمم الأفريقية، وهي أزمة تزامنت أيضا مع غضب الجماهير من أداء المنتخب في البطولة.

وقال صلاح إن المتحرشين جنسيا «يحتاجون إلى علاج وإعادة تأهيل حتى لا يتكرر الأمر»، بينما طالب «مو» في أثناء أزمة اللاعب بمنحه فرصة أخرى حرصًا على مستقبله، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة حسن معاملة المرأة، قائلًا حينها: «وردة أخطأ ويستحق العقاب، لكن يجب الحفاظ على مستقبله».