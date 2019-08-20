شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل ينتصر على زيدان في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الدولى الويلزى جاريث بيل، نجم فريق ريال مدريد، انتصر على رغبة الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، والذى كان يريد رحيله عن صفوف الملكى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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كانت تقارير صحفية قد ربطت اسم جاريث بيل منذ بداية الميركاتو الصيفى بالرحيل عن الريال، ولا سيما بعد تصريح الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب الميرنجى بأنه قد حان وقت رحيل بيل عن الملكى. وقالت الصحيفة إن النجم الويلزى عاد إلى خطط المدير الفنى لريال مدريد، بعد فشل إدارة النادى فى إيجاد عرض مناسب لـ«بيل»، وتعرض أكثر من لاعب للإصابة، حيث قام زيدان بالدفع باللاعب فى التشكيلة الأساسية للريال التى واجهت سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الإسبانى، وظهر اللاعب بأداء جيد، وصنع الهدف الأول للريال.

وأضافت الصحيفة أن الظهور الجيد والمفاجئ للدولى الويلزى جاريث بيل خلال مواجهة سيلتا فيجو التى فاز فيها ريال مدريد بنتيجة 3-1 فى أولى جولات الدورى الإسبانى للموسم الجديد، دفع زيدان لوضعه ضمن خططه من جديد، والإبقاء عليه لحين إشعار آخر. من جانب آخر، حقق الدولى الألمانى تونى كروس، لاعب وسط ريال مدريد، رقماً مميزاً بعد الفوز على سيلتا فيجو وتسجيله هدف، حيث وصل نجم الماكينات الألمانية إلى الفوز الـ100 فى مسابقة الدورى الإسبانى «الليجا» بقميص الريال الذى انضم لصفوفه عام 2014. وخاض كروس 153 مباراة مع ريال مدريد بمسابقة الدورى الإسبانى سجل خلالها 12 هدفاً منها 5 أهداف فى شباك سيلتا فيجو. فى نفس السياق، قالت صحيفة «برنابيو» الإسبانية: «الحرس القديم يدخل سباق الدورى الإسبانى بجدية.. الريال بلا صفقات يبدأ الليجا بانتصار ساحق.. زيدان يعلن استمرار جاريث بيل الذى تألق أمام سيلتا فيجو.. كريم بنزيما وكروس ولوكاس أصحاب الأهداف وطرد مودريتش».

فى حين عنونت صحيفة «آس»: «يعيشون.. ريال مدريد دون صفقات يهزم سيلتا فيجو.. مودريتش يطرد والـVAR يلغى هدفاً لصاحب الأرض.. تألق المنبوذين جاريث بيل ومارسيلو وكورتوا»، فى إشارة إلى تراجع أداء الثلاثى مع الفريق الملكى طوال الفترة الماضية قبل أن يستعيد تألقه مع بداية الدورى الإسبانى.