شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال اليد يحتفلون بـ«كأس العالم» في مطار القاهرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، فجر الثلاثاء، بتتويجهم بلقب بطولة كأس العالم. ورفع اللاعبون كأس العالم للاحتفال مع الجماهير، مرددين هتافات مثل: «أنا ناوي.. أنا ناوي.. كأس العالم مصراوي». Advertisements حرصت الجماهير المصرية على استقبال البعثة باحتفالات عارمة بـ«الطبل البلدي والمزمار والتنورة»، وسط حضور أمني مكثف. نجح منتخب ناشئي اليد في الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 في نهائى مونديال مقدونيا، ليكون أول فريق غير أوروبي يحصد البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبطال اليد يحتفلون بـ«كأس العالم» في مطار القاهرة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.