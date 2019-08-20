شكرا لقرائتكم المدير الفني لمنتخب ناشئي اليد للجماهير: "فرحتكم بينا أغلى من أي كاس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب المدير الفني لمنتخب ناشئي اليد مجدي أبو المجد ، عن سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة كأس العالم لكرة اليد ، مؤكدا عدم قدرته على وصف حجم السعادة التي يعيشها خاصة مع استقبال والدته والجماهير له .

وقال أبو المجد في رسالة إلى الجمهور المصري: " من حقكم تفرحوا .. انا مكنتش متوقع اننا نحقق كل النتايج دي وفرحة المصريين أفضل من أي كأس"

و حرصت الجماهير المصرية الغفيرة المتواجدة أمام مطار القاهرة الدولي ، الاحتفال ببعثة منتخب الناشئين لليد مواليد 2000، بعد وصولهم الي المطار ، قادمين من مقدونيا بعد التتويج ببطولة العالم .

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واشعلت الاغاني الوطنية والمزمار البلدي الاجواء الاحتفالية امام المطار بابطال العالم في كرة اليد .

ووصل منذ قليل بعثة منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 ، الي مطار القاهرة الدولي ، قادمين من مقدونيا بعد التتويج ببطولة العالم .

حرص عدد كبير من الجماهير المصرية ، علي التواجد في مطار القاهرة الدولي ، لانتظار عودة منتخب الناشئين مواليد 2000 بعد حصوله على لقب بطولة كاس العالم التى اختتمت بمقدونيا لأول مرة فى التاريخ على صعيد الناشئين بالفوز على ألمانيا فى النهائى بنتيجة 32 / 28 .