شكرا لقرائتكم لعدم صحة الإجراءات.. اتحاد الكرة يرفض الدعوة لإجراء جمعية عمومية غير عادية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل اتحاد الكرة لرفض الدعوة لإجراء جمعية عمومية غير عادية خلال الفترة المقبلة لعدم صحة إجراءات الدعوى بعد وصول طلبات من 75 نادي لإقامة عمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي وتعديل بعض البنود الخاصة بالانتخابات المقبلة .
وتتمثل التعديلات المقترحة تقليص عدد أعضاء المجلس إلى جانب وضع بند يمنع العضو من التضارب فى المصالح إلى جانب وضع بند يمنع أي شخص من الترشح للرئاسة لم يسبق له التواجد فى عضوية اتحاد الكرة.
ويعقد عدد من مسئولى الأندية اجتماعات مكثفة اليوم وغدا تحسبا لإعلان القرار من مسئولى الجبلاية، حتى يتم الرد من الأندية.
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