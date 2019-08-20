شكرا لقرائتكم ميتشو يبدأ مهامه اليوم بمران الزمالك استعدادا للقاء ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى الجديد للفريق، تدريبات الأبيض اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى إطار منافسات إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وسيحرص ميتشو على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، بعدما أطلع المدير الفنى الصربى على التقرير الفنى للفريق فى الفترة الماضية مع شرح عناصر الأبيض فى الموسم الماضى، وكذلك التعرف على الصفقات الجديدة التى تم تدعيم بها الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة إلى معرفة حالة جميع اللاعبين وفقًا للجاهزية الفنية وحالتهم الطبية من خلال التقرير الطبى عن اللاعبين المصابين والغائبين وحالتهم وموعد عودتهم لصفوف الفريق، وذلك فى ظل رغبة ميتشو فى الوقوف على حالة الفريق الأبيض من أجل تحقيق بداية قوية له مع الفريق، للتأكيد للجماهير ومجلس الإدارة على أنه جاء لتحقيق الانتصارات و البطولات مع الفارس الأبيض.

وكان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب أمام ديكاداها بطل الصومال بسباعية نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقان يوم الجمعة الماضى.