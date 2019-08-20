شكرا لقرائتكم محمد يوسف يرفض إجراء تغييرات على تشكيل الأهلى فى مواجهة إطلع بره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلى إجراء تغييرات جذرية والمجازفة فى مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ،والتي تأتى ضمن مباريات إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا، رغم انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وينوي يوسف الاعتماد على نفس عناصر التشكيل الأساسي مع منح الفرصة لبعض العناصر المميزة، وكذلك بعض اللاعبين أصحاب الخبرات، والذي لم يحصلوا على فرصة اللعب خلال تواجد مارتن لاسارتي على رأس الجهاز الفني.