شكرا لقرائتكم محمود علاء يتعافى من إصابته ويشارك الزمالك أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعافى محمود علاء مدافع الزمالك، من الإصابة التى تعرض لها بارتجاج خفيف فى المخ خلال مشاركته فى مواجهة الأهلى بختام الموسم المنقضى، وغاب على اثرها عن مواجهة ديكاداها الصومالى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.
وأصبح محمود علاء جاهز للمشاركة مع فريقه فى مواجهة ديكاداها يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 64 بدورى الأبطال، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بنتيجة 7/0.
وشارك محمود علاء فى المباراة الودية التى خاضها الزمالك بالأمس ملعب النادي بميت عقبة، أمام أحد فريق جينيس ليتأكد جاهزيته للمباراة القادمة أمام ديكاداها الصومالى وستكون مشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفنى.
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