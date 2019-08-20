اونلاين | محمد صبحي: "نسيت أي خلاف بيني وبين الإسماعيلي .. وأتشرف بالعودة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صبحي: "نسيت أي خلاف بيني وبين الإسماعيلي .. وأتشرف بالعودة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمنى محمد صبحي حارس مرمي الاسماعيلي السابق، العودة مرة أخرى لحراسة عرين الدراويش.
وقال صبحي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: مازال عقدي ممتد مع الداخلية لموسم جديد، ولكني تحت امر الاسماعيلي.
وأردف : التزمت بتعاقدي مع الاسماعيلي خلال تواجدي الاخير معهم لاخر يوم، واي خلاف بيني وبين الادارة "نسيته"
وتابع : اذا طالبني الاسماعيلي بالعودة لن أتأخر، تشرفت بارتداء قميص الدراويش واتشرف اذا عدت لصفوفه مره اخرى الفترة المقبلة.