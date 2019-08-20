رياضة | صحيفة فرنسية تكشف موقف مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية تكشف موقف مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن موقف اللاعب الشاب كيليان مبابي من الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأشارت بعض التقارير الفرنسية مع تلك الصحيفة، إن مبابي لا يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان في الفترة الحالية، ويرغب في التتويج بالمزيد من الألقاب.

ورفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، وفضل إستكمال عقده الحالي حتى 2022 موقتا.

وعرض مسئولو باريس سان جيرمان على مبابي تجديد عقده، خوفا من رحيل اللاعب في السنوات المقبلة عن جدران الفريق الباريسي.