رياضة | سعفان الصغير : أرفض وجود عصام الحضري كمدرب لحراس المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعفان الصغير : أرفض وجود عصام الحضري كمدرب لحراس المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أنه يرفض أن يتولى حارس معتزل حديثا تدريب حراس منتخب مصر.

وقال سعفان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "في رأيي بأن وجود عصام الحضري كمدرب لحراس مرمى المنتخب مرفوض، فهو معتزل حديثا، ولن يطبق جميع الطرق التي تمرن بها مع جميع المدربين من المدارس المختلفة".