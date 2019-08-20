شكرا لقرائتكم ننشر مواعيد الكشف الطبى للحكام الدوليين استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الحكام الدوليين، للكشف الطبى بمركز الطب الرياضي بالقاهرة استعدادا للموسم الكروى الجديد، بناء على المواعيد المحددة من لجنة الحكام. كانت لجنة الحكام أعلنت مواعيد الكشف الطبى على الحكام، وجاءت كالتالى: ٢٩ يوليو .. حكام قنا والبحر الاحمر وأسيوط والوادي الجديد الكشف بالقاهرة وحكام الدقهلية في طنطا. ٣٠ يوليو .. يكشف حكام المنيا والأقصر وسوهاج بالقاهرة والشرقية والمنوفيهةبالغربية. ٣١ يوليو .. يكشف حكام الجيزه وأسوان بالقاهرة وحكام الغربيه بالغربية. ١ أغسطس .. يكشف حكام الجيزه والسويس بالقاهره وحكام البحيرة ودمياط بالغربية. Advertisements ٤ أغسطس يكشف حكام الاسماعيليه والقليوبيه بالقاهره وحكام الاسكندرية بالغربية. ٥ أغسطس يكشف حكام بورسعيد وسيناء بالقاهره وحكام مرسي مطروح وكفر الشيخ بالغربية. ٧ أغسطس يكشف حكام القاهره بمركز الطب الرياضي باستاد القاهرة. ١٨و١٩ يكشف حكام القاهره في إستاد القاهره وحكام طنطا بالغربية.

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