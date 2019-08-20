شكرا لقرائتكم خبر عن «سانشيز» يحاول الهروب من اليونايتد إلى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية عن رغبة الدولى التشيلى ألكسيس سانشيز، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، فى الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت الصحيفة أن النجم التشيلى اقترب من الرحيل عن قلعة «أولد ترافورد» فى الميركاتو الصيفى الجارى، بسبب دخوله فى أزمات مع النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد.

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وأوضحت الصحيفة أن سانشيز أصبح على أعتاب الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالى، بعدما اتفق مع مسؤولى النيراتزورى، على شروط عقده الجديد مع الفريق. ومن المقرر أن يجتمع وكيله قريبا مع إدارة اليونايتد، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة. ووافق سانشيز على تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى إنتر ميلان، خاصة أن النيراتزورى لن يستطيع دفع الراتب الذى يحصل عليه فى أولد ترافورد، والذى يصل إلى 500 ألف إسترلينى أسبوعيًا. كان سانشيز قد تسبب فى العديد من الأزمات منذ انضمامه إلى صفوف الشياطين الحمر بسبب راتبه الذى أشعل الفتنة داخل صفوف الفريق بين كبار النجوم، كما أنه لن يترك بصمة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، يسعى الأرجنتين ماركوس روخو، لاعب فريق اليونايتد إلى الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى نادى فناربخشة التركى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وينتهى عقد روخو مع الشياطين الحمر فى 2021 لكن النجم الأرجنتينى يرغب فى الرحيل بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل منتظم منذ الموسم الماضى، ويحاول إقناع مسؤولى الشياطين الحمر بفكرة رحيله إلى فناربخشة خلال موسم الانتقالات الصيفى الحالى، على سبيل الإعارة.

وأشارت إلى أن روخو كان يشعر بحالة من الغضب بعد فشل رحيله إلى نادى إيفرتون قبل انتهاء الميركاتو الصيفى فى إنجلترا يوم الخميس قبل الماضى، حيث تصل قيمته التسويقية إلى 25 مليون جنيه إسترلينى.