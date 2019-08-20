شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية تحتفل بالإنجاز التاريخي للفراعنة الصغار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف العالمية الضوء على تتويج المنتخب الوطنى للناشئين فى كرة اليد بكأس العالم، للمرة الأولى فى التاريخ، والذى أقيم فى مقدونيا.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية فى عنوان لها: «فراعنة اليد أبطال العالم»، مضيفة أن لاعبى منتخب مصر لكرة اليد حققوا إنجازا تاريخيا غير مسبوق وتوجوا بلقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عامًا التى احتضنتها مقدونيا، وذلك بعد الفوز على ألمانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 32- 28.

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وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب مصر أصبح أول فريق غير أوروبى يتوج بكأس العالم منذ بداية البطولة فى 2005 بقطر، مشددة على أن الفراعنة قدموا أداء مبهرا خلال مشوارهم فى المونديال واستحقوا اللقب عن جدارة واستحقاق.

كما كتبت شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية: «مصر تُتوج بكأس العالم فى كرة اليد للناشئين للمرة الأولى فى التاريخ»، موضحة أن الفراعنة من الدول المتقدمة فى كرة اليد، ودائما تحقق الميداليات والمراكز المتقدمة فى بطولة العالم لهذه اللعبة.

فيما قالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية: «منتخب مصر يدخل التاريخ.. ويحقق مونديال العالم»، مضيفًا أن الفراعنة نجحوا فى تقديم أداء مميز للغاية أمام ألمانيا فى النهائى وكانوا الأفضل واستحقوا الحصول على بطولة العالم، وتمكنوا من حسم النتيجة لصالحهم، ولم يسبق للمنتخب المصرى تحقيق كأس العالم تحت 19 عامًا.

وعنونت صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «مصر تحقق إنجازًا تاريخيًا فى كرة اليد»، مضيفة أن المنتخب المصرى تُوج بالبطولة كما أن المصريين نجحوا فى تعطيل الماكينات الألمانية فى اللقاء النهائى، وكانوا الطرف الأفضل فى معظم أوقات المباراة، كما قدموا مشوارا مميزا فى البطولة واستحقوا اللقب فى النهاية.