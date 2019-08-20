شكرا لقرائتكم خبر عن القفاري يجمع الذهبيين من أجل النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

أكدت مصادر "الخليج 365" الخاصة أن هنالك اجتماعاً خاصاً للأعضاء الذهبيين في نادي النصر سيعقد مساء الثلاثاء في منزل عضو شرف النادي يوسف القفاري في مدينة الرياض، وستتم خلال الاجتماع مناقشة سبل الدعم المادي والمعنوي لإدارة النصر الحالية برئاسة الدكتور صفوان السويكت، وبحث احتياجات الفريق الفنية بعد التنسيق مع مشرف عام كرة القدم عبدالرحمن الحلافي، والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا ومدى حاجة الفريق لتعاقدات جديدة قبل إغلاق فترة الميركاتو الصيفي.

كما ستتم مناقشة الأمور الإدارية العالقة بالتنسيق مع إدارة النادي، وتذليل كافة الصعاب الحالية خصوصاً أن إدارة النادي لم تستلم الأمور الإدارية بشكل رسمي بسبب بعض الملفات التي لم يتم إنهاؤها حتى الآن مع الإدارة السابقة، وأشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن الاجتماع سيتم من خلاله الاتفاق على توحيد الصفوف ونبذ الخلافات السابقة خصوصاً أن الفريق ينافس على جبهات عدة محلية وقارية وبحاجة تامة إلى لم شمل البيت الأصفر ليكون الفريق منافساً قوياً هذا الموسم وتحقيق تطلعات الجماهير النصراوية.