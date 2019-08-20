شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم كأس الدوري تحت الدراسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @naeemtamimalhac

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي حققه النصر الموسم الماضي سيكون نسخة واحدة كأول ناد يحقق كأس الدوري للمحترفين بمسمى ولي العهد، وسيحتفظ به النادي ولن يتم سحبه.

وأوضح مصدر مطلع داخل رابطة دوري المحترفين السعودي أن النسخة الجديدة للكأس الذي احتفظ للعام الثاني على التوالي بمسمى الأمير محمد بن سلمان بعد دعمه الكبير للأندية هذا الموسم، الذي وصل نحو مليارين ونصف المليار ريال سعودي، تحت المشاورات والدراسة، وأن الكأس الجديدة بين مقترحين؛ إما بتصميم كأس مشابهة لكأس العام الماضي أو بتصميم جديد، مشددا على أن الموضوع ما زال تحت التشاور، وسيتم الإعلان عنه فور الاستقرار على رأي نهائي.

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وكانت قد أثيرت خلال الـ24 ساعة الماضية أقاويل حول سحب الكأس من النصر على الرغم من إعلان رئيس الهيئة السابق للرياضة تركي آل الشيخ بأن تكون النسخة الماضية نسخة وحيدة واستثنائية في موسم صاحبه أعلى إنفاق في تاريخ الرياضة مع صفقات عالمية للاعبين ومدربين وبوجود الحكام الأجانب واستخدام تقنية الفار.

إلا أن استمرار إطلاق اسم ولي العهد على كأس الدوري طرح موضوع احتفاط النصر بالكأس من عدمه.

وجرت العادة عالميا أن يحتفظ من يحقق بطولة 3 مرات متتالية أو متفرقة بالنسخة الأصلية للكأس، وفي حال تحقيقها مرة واحدة يتم سحب الكأس بعد عام ومنح النادي كأسا احتياطية، إلا إذا كانت البطولة استثنائية أو بشكل خاص تقام مرة واحدة حسب المنظمين والداعمين، فإن النادي يحتفظ بالكأس تماما مثلما حصل مع النصر في النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.