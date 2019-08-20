شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوى يتوج بكأس بطولة غرب آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

تُوج المنتخب السعودي لألعاب القوى للناشئين بكأس بطولة غرب آسيا الثالثة التي اختتمت بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 10 دول غرب آسيوية، وحسم الأخضر اللقب بعد أن جمع 9 ميداليات متنوعة (6 ذهبيات، فضيتان، برونزية واحدة) وتحقيق أرقام جديدة.

وشهد اليوم الأخير للبطولة تحقيق ذهبية سباق 2000 متر موانع بواسطة العداء صالح العبد، فيما كانت الذهبية الثانية عن طريق الرامي محمد الزاير بتحقيقه ذهبية إطاحة المطرقة بمسافة 65:27، وجاءت الذهبية الثالثة لفريق التتابع المتنوع بحصوله على المركز الأول عن طريق العدائين عبدالهادي هوساوي، وعنبر الزهراني، وعلي الماس، وعبدالرحمن الشهراني، فيما أحرز العداء محمد الخالدي فضية سباق 110 متر حواجز.