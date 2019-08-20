شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن اللاعبين المنتقلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة أسماء اللاعبين الذين انطبقت عليهم شروط لائحة الانتقال بعد أن تم أمس فتح المظاريف في مقر الاتحاد بحضور رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي عبدالإلة الشعيل، ومدير الاتحاد محمد الحسن، وسكرتير الاتحاد محمد كمال، وهم: فهد السالك لاعب أحد «دولي أساسي»، وتقدمت 4 أندية لطلبه (أحد والنصر والهلال والأهلي) بقيمة (800) ألف ريال، ويحق لناديه الاحتفاظ باللاعب حسب لائحة الانتقال، فيما تقدم نادي أحد بطلب لاعب النصر مصطفى هوساي «دولي سابق» بمبلغ (300) ألف ريال، بينما تقدم نادي النصر بطلب لاعب الهلال هاني محمد آل محمد «دولي سابق» وحدد مبلغ (200) ألف ريال للاعب، فيما اختار نادي الهلال لاعب النصر عادل الدوسري وحدد مبلغ (75) ألف ريال. أما اللاعبون الباقون الذين تقدموا بطلب الانتقال لم يتم تقديم عروض لهم.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة أسماء اللاعبين الذين انطبقت عليهم شروط لائحة الانتقال بعد أن تم أمس فتح المظاريف في مقر الاتحاد بحضور رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي عبدالإلة الشعيل، ومدير الاتحاد محمد الحسن، وسكرتير الاتحاد محمد كمال، وهم: فهد السالك لاعب أحد «دولي أساسي»، وتقدمت 4 أندية لطلبه (أحد والنصر والهلال والأهلي) بقيمة (800) ألف ريال، ويحق لناديه الاحتفاظ باللاعب حسب لائحة الانتقال، فيما تقدم نادي أحد بطلب لاعب النصر مصطفى هوساي «دولي سابق» بمبلغ (300) ألف ريال، بينما تقدم نادي النصر بطلب لاعب الهلال هاني محمد آل محمد «دولي سابق» وحدد مبلغ (200) ألف ريال للاعب، فيما اختار نادي الهلال لاعب النصر عادل الدوسري وحدد مبلغ (75) ألف ريال. أما اللاعبون الباقون الذين تقدموا بطلب الانتقال لم يتم تقديم عروض لهم.

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