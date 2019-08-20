القادسية يستعد للأنصار

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تحضيراته لمواجهة فريق الأنصار ضمن الجولة الأولى من دوري الأمير

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تحضيراته لمواجهة فريق الأنصار ضمن الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وتعد هذه المباراة أول مباراة للفريق القدساوي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وركز مدرب الفريق التونسي يوسف المناعي خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي للاعبين خصوصاً في ظل الأجواء الحارة التي تعيشها المنطقة الشرقية، كما شملت التدريبات التركيز على الجوانب التكتيكية، ومن ثم عمل مناورة بين اللاعبين.

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