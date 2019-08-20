شكرا لقرائتكم خبر عن صحوة النمور تهدد العهد عربياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يبدأ فريق الاتحاد مساء اليوم (الثلاثاء) مشواره في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال وذلك عندما يستضيف فريق العهد اللبناني في ذهاب دور الـ32 للبطولة، عند الساعة 8:15 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد بدايته المثالية لهذا الموسم إثر فوزه ذهاباً وإياباً على فريق ذوب آهن الإيراني في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا وتأهله لدور الـ8. ومن المنتظر أن يزج المدرب التشيلي سييرا ببعض الأسماء التي ستشارك لأول مرة في هذا الموسم، وفي مقدمتهم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي والمدافع الصلب مروان داكوستا ومواطنه كريم الأحمدي، وسيقود الهجوم المحترف الصربي بريجوفيتش.

أما فريق العهد اللبناني، فإنه يدخل هذا اللقاء بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي، إذ حافظ على لقبي الدوري والكأس اللبنانيين ووصل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي. ويبرز في الفريق بعض الأسماء القوية في مقدمتهم المدافع السوري أحمد الصالح وهداف الفريق محمد قدوح، إضافة إلى محترفي الاتحاد السابقين محمد حيدر والتونسي أحمد العكايشي.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة خاصة بين هجوم الاتحاد ودفاع العهد، إذ تميز الأول بوفرة التسجيل وكان آخرها في لقاءي دور الـ16 من دوري أبطال آسيا حينما أحرز هجوم الاتحاد 6 أهداف، بينما يمتاز فريق العهد بقوة دفاعه الذي لم يستقبل سوى 3 أهداف في كأس الاتحاد الآسيوي لغرب آسيا ليقود فريقه للنهائي المنتظر أمام الجزيرة الأردني.