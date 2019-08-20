شكرا لقرائتكم خبر عن «LION» اختصر عراقة الأهلي في «تيشيرت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أعلن النادي الأهلي أمس الأول عن الزي الذي سيرتديه الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد، وجاءت ردة الفعل الجماهيرية متفاوتة بين معجب بتصميم وفكرة «الأسد»، التي ظهرت في القميص الأهلاوي، فيما أبدى الجزء الآخر من الجماهير عدم قناعته بتصميم الزي الأهلاوي، مرجعين ذلك إلى توقعهم ظهور القميص الأخضر بشكل أفضل مما ظهر عليه.

يُذكر أن الزي الأهلاوي الجديد من تنفيذ شركة «S.Team»، التي تعاقدت معها الإدارة الخضراء مطلع الموسم الرياضي الحالي لتكون مسؤولة عن إعداد أطقم الفريق إضافة إلى تشغيل متجر النادي وتنظيم مباريات الفريق التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وتعتبر فكرة شعار «LION» المتواجد أعلى الجهة اليمنى من القميص مستوحاة من «الأسد» كونها تتماشى مع هوية ومسمى الفريق «معقل الأسود»، فيما تعتبر ألوان الشعار مشتقة من ألوان النادي الأخضر والأبيض، كما أن زاوية الشعار الجانبية تمثل الفخر والرقي.