بعثة أبطال العالم لنائشي اليد تغادر مطار القاهرة وسط هتافات الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تصوير- احمد النجار:

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب مصر لكرة اليد الناشئين، عقب وصولهم قادمين من مقدونيا بعد التتويج بلقب بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية.

وشهد مطار القاهرة احتفالات كبيرة من قبل الجماهير، وتواجدت فرق التنورة والطبل البلدي، ورفعت الجماهير الأعلام المصرية خلال احتفالاتهم أمام مبنى الركاب 3 بالمطار.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولهم، وزير الشباب والرياضة، والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، وعدد كبير من ممثلي وزارة الشباب في المطار، وسط استعدادات وتكثيفات أمنية من قبل قوات أمن المطار لتأمين احتفالات الجماهير ووصول اللاعبين.

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حصد المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في نهائي البطولة.

وتأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال في الدور قبل النهائي وفاز الفراعنة على أيسلندا في دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار على حساب سلوفينيا في دور 16.

نجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.​