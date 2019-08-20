بـ"التنورة والمزمار".. استقبال جماهيري لبعثة ناشئي اليد عقب التتويج بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

توافدت الجماهير المصرية، على مطار القاهرة الدولي، لاستقبال منتخب الناشئين مواليد 2000 عقب حصوله على لقب بطولة كأس العالم، لأول مرة في التاريخ، التي اختتمت فعالياتها في مقدونيا، بعد الفوز على ألمانيا في النهائي بنتيجة 32 / 28.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها، وزير الشباب والرياضة، والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، وعدد كبير من ممثلي وزارة الشباب، وسط استعدادات وتكثيفات أمنية من قبل قوات أمن المطار لتأمين احتفالات الجماهير ووصول اللاعبين.

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ونجح منتخب ناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد في الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 في نهائي المونديال ليكون أول فريق غير أوروبي يحصد البطولة.

وشهد مشوار منتخب اليد في رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز في 7 لقاءات بدء من الدور الأول، الفوز على السويد في ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 في دور الـ16، ويحقق فوزًا مستحقًا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 في نصف النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.​