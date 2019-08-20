محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الإثنين عددا من الأحداث، والتي كان أبرزها الرسائل التي وجهها الدولي المصري محمد صلاح بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى البيان الذي أصدره النادي الأهلي بسبب التحكيم.
ويرصد الخليج 365 عبر الروابط التالية، أبرز ما جاء من أحداث على مدار يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2019:
المسابقات: تغريم الأهلي ماليا.. وإيقاف عبدالحفيظ وأيمن أشرف
أول قرار لميتشو المدرب الجديد لنادي الزمالك
أزمة في المنتخب.. تأخر طلب استدعاء المحترفين وغموض مصير المدرب
بالفيديو.. "خليفة صلاح".. فيفا يكشف عن قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش
"المتحرش يحتاج للعلاج".. 5 رسائل نارية لمحمد صلاح فى تعليقه الأول بعد أمم أفريقيا
شوبير: صلاح طلب عودة وردة.. تغريدته بـ"الاتفاق".. وهل اكتشف أنه بحاجة للعلاج بعد 4 سنوات؟
شوبير ردًا على صلاح: عزلنا اللاعبين ومعسكر كأس الأمم كان منضبطًا
الأهلي في بيان رسمي: صبرنا نفذ من أخطاء التحكيم.. وندرس طلب استبعاد حكام من مبارياتنا
الزمالك يعلن.. عبدالعزيز وعبدالرؤوف في الجهاز المعاون لميتشو
رسميًا.. سموحة يتعاقد مع ناصر ماهر على سبيل الإعارة
بسبب مباراة الأهلي.. تأجيل لقاء الزمالك وديكاداها في دوري أبطال أفريقيا
مرتضى: الأهلي حاول التعاقد مع ميتشو قبل توقيعه للزمالك
رسميا.. مرتضى يعلن تعاقد الزمالك مع نجم منتخب ناشئي اليد بعد صراع مع الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. رسائل نارية لصلاح.. شوبير يرد بقوة.. وأول قرار لميتشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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