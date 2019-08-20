شاهد.. ناشئو اليد يحتفلون: "أنا ناوي.. أنا ناوي.. كأس العالم مصراوي"

احتفل لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000، داخل الاتوبيس الخاص بهم في مطار القاهرة الدولي، حيث ردد اللاعبين: "أنا ناوى.. أنا ناوى.. كاس العالم مصراوى".

ووصل منذ قليل بعثة منتخب الناشئين لليد إلي مطار القاهرة الدولي، قادمين من مقدونيا بعد التتويج ببطولة كأس العالم.

وحرص عدد كبير من الجماهير المصرية، علي التواجد في مطار القاهرة الدولي، لانتظار عودة منتخب الناشئين مواليد 2000 بعد حصوله على لقب بطولة كأس العالم التى اختتمت بمقدونيا لأول مرة فى التاريخ على صعيد الناشئين بالفوز على ألمانيا فى النهائى بنتيجة 32 / 28 .

نجح ناشئي اليد أن يخفون الأنظار العالمية على الأراضى المقدونية بالوصول إلى منصة التتويج النهائية ، بعد نجاح الشباب نجحوا مؤخرا فى حصد برونزية كأس العالم بأسبانيا على حساب البرتغال .

وجهز مجلس إدارة اتحاد كرة اليد و أسر اللاعبين استقبال أسطورى للاعبين فى المطار بالورود و المزمار و الطبل البلدى للإحتفاء بهم عقب العودة إلى أرض الوطن و تشريف كرة اليد المصرية بأكملها و طمئنة محبيها وعشاقها على مستقبل اللعبة قبل تنظيم مصر لمونديال 2021 .

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود

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إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.