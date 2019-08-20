رياضة | صور| وزير الرياضة يستقبل أبطال العالم لناشئي اليد بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور| وزير الرياضة يستقبل أبطال العالم لناشئي اليد بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فجر اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لناشئي كرة اليد والحاصل على بطولة العالم والتي أقيمت بدولة مقدونيا، خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ أغسطس.

وشهد الاستقبال حضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وحشود جماهيرية غفيرة.

وعبر صبحي عن سعادته الكبيرة بهذا الانجاز الذي عكس التطور التدريجي للعبة كرة اليد، حتى وصلت الي القمة بإعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم في فئة الناشئين.

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وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والداعم لشباب مصر في مختلف الالعاب الرياضية، مؤكدا على ان القيادة السياسية، لديها إيمان قوي بأن الرياضة هي أمن قومي وأحد أهم المجالات التي تساهم في رسم ثقافة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الي أن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة والمنبثقة من إستراتيجية بناء الإنسان المصري، ورؤية مصر ٢٠٣٠، تؤكد على الخطط الطموحة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي التي تستهدف إعداد أجيال في مختلف الالعاب لتكون الركائز الأساسية المستقبلية لقوام المنتخبات الوطنية، من خلال المشاريع القومية التي تستهدف إكتشاف الموهوبين في عدد من الالعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية.

وقد وصف وزير الشباب والرياضة منظومة كرة اليد المصرية بالمنظومة المتكاملة، والتي تعمل وفق إستراتيجية واضحة تهدف إلي إعداد أجيال متميزة في اللعبة، وتعتمد على العمل الدائم والمستمر من خلال توسيع قاعدة المنافسة، وإيجاد مواهب لإعدادها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة لن تبخل بأي دعم مادي ومعنوي لأبطال العالم في كرة اليد مؤكدا على أن المكافأة التي سيتم صرفها ستليق بحجم الانجاز الكبير الذي تحقق.