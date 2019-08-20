رياضة | حرب العروض.. المنافسة تشتعل بين برشلونة والريال على ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب العروض.. المنافسة تشتعل بين برشلونة والريال على ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال إدارة برشلونة تريد حسم صفقة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي برشلونة يعد لتقديم عرضاً جديداً خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل البرازيلي الذي ينافس على ضمه ريال مدريد.