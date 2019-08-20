رياضة | حرب العروض.. المنافسة تشتعل بين برشلونة والريال على ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب العروض.. المنافسة تشتعل بين برشلونة والريال على ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لا تزال إدارة برشلونة تريد حسم صفقة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي برشلونة يعد لتقديم عرضاً جديداً خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل البرازيلي الذي ينافس على ضمه ريال مدريد.
وقال الإعلامي الإسباني جوزيف بيدريول عبر برنامج "التشيرنجيتو" أنه إذا قبل باريس سان جيرمان عرض نادي برشلونة فأن الرد من مدريد بعرض مضاد سيصل خلال 10 ثواني فقط.
وجاء تصريح "بيدريول" في ظل المنافسة الشديدة بين الناديين، فأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يريد ضم البرازيلي ويعتبره بمثابة توقيع استراتيجي للنادي الملكي.