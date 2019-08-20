رياضة | سييرا يصدم جماهير الاتحاد قبل موقعة العهد اللبناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سييرا يصدم جماهير الاتحاد قبل موقعة العهد اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة رغبته في إبعاد كارلوس فيلانويفا، صانع العاب الفريق عن مواجهة العهد اللبناني المنتظرة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن يسعى لابعاد مواطنه فيلانويفا عن المشاركة في مباراة العهد، من أجل إراحته للمباريات المقبلة بالدوري السعودي للمحترفين.