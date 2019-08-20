رياضة | التشيرنجيتو: صفقة نيمار إلى برشلونة باتت محسومة.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرنجيتو: صفقة نيمار إلى برشلونة باتت محسومة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الإعلامي خوسيه آلفايز عبر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن صفقة انتقال نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة باتت محسومة.

وقال آلفاريز عبر "التشيرينجيتو" من باريس :"بعد رحيل فيليب كوتينهو، صفقة نيمار 80% لبرشلونة".

فيما ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستعد حالياً لتقديم عرض جديد مغري من أجل ضم نيمار ويتوقع أن ينضم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأشارت تقارير إلى أن نادي ريال مدريد هو الآخر يعتبر نيمار صفقة استراتيجية ويرغب في ضمه إلى ملعب "سانتياجو برنابيو".