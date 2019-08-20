شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب ناشئي اليد تصل إلى مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة منتخب ناشئى كرة اليد إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء، قادمين من مقدونيا بعد تتويجهم بكأس العالم لأول مرة في التاريخ.

نجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مجدي أبوالمجد في الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 في نهائى المونديال ليكون أول فريق غير أوروبي يحصد البطولة.

حرصت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية على التوجه إلى المطار لاستقبال بعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد.