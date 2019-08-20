شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة مكافآت ناشئي اليد.. وتكريم رئاسي لأبطال العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس وزارة الرياضة مضاعفة مكافأة الفوز لمنتخب ناشئى اليد بعد تتويجه أمس الأول ببطولة العالم وتنص اللائحة على منح كل لاعب 112 ألف جنيه حال الفوز ببطولة العالم، وهو ما ستعدله الوزارة، خاصة أن عددا كبيرا من رجال الأعمال والرعاة طلب المساهمة فى تكريم الأبطال، وسيتم تجميع كافة المبالغ المالية ومنحها للأبطال فى حفل تكريم كبير. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن مسؤولون فى اتحاد كرة اليد أن هناك استجابة رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للالتقاء ببعثة المنتخب وتكريمهم، خاصة فى ظل رغبة اللاعبين إهداءه الكأس، فى ظل دعمه للشباب بصفة عامة وشباب الرياضيين بصفة خاصة.

ومن المقرر أن يستقبل فى الثانية صباح اليوم، الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب فى احتفالية كبرى، فى ظل تجمع عدد كبير من أسر اللاعبين والجمهور المصرى لتحية الأبطال، وقد أعد اتحاد اللعبة استقبالا حافلا بالطبل والمزمار والورود تقديرا للإنجاز الكبير بالفوز بكأس العالم فى إنجاز تاريخى غير مسبوق لم يحققه أى منتخب غير أوروبى، فضلا عن تصدر الفراعنة الصغار قائمة الأكثر تهديفا والأكثر تصويبا على المرمى، وعن انتزاعهم غالبية الألقاب من نجوم العالم، حيث فاز أحمد هشام السيد بلقب أفضل لاعب، فيما حصل حسن وليد على لقب هداف البطولة برصيد 51 هدفا، بالإضافة إلى تتويجه بأفضل ظهير أيسر فى البطولة التى توج بها المنتخب المصرى وتوج عبدالرحمن حميد، حارس المرمى، بلقب أفضل حارس مرمى فى كأس العالم.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى انهالت عروض الانتقالات الداخلية والاحترافية على لاعبى المنتخب، وأعلنت وزارة الرياضة ضم جميع لاعبى منتخب الشباب صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة العالم ومنتخب الناشئين، أبطال العالم، صاحب الميدالية الذهبية، إلى مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى، وذلك لرعايتهم والاهتمام بهم، أملا فى مواصلة النجاح، خاصة أن عددا كبيرا من اللاعبين من أبناء مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى.

وأكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أنه شعر بالفخر الشديد وهو يتوج أبناءه من الناشئين بالميدالية الذهبية وقبلهم منتخب الشباب بالبرونزية، مشيرا إلى أن اليد المصرية تسير فى الطريق الصحيح لحجز مكانها بين الكبار على المستوى العالم ووجه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وكافة الرياضيين وأبناء كرة اليد.

من جانبه، قال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: «نسعى لاستغلال إنجاز كرة اليد العالمى والطفرة الكبيرة التى تحققت فى الألعاب الأخرى وتحقيق إنجازات على مختلف الأصعدة العالمية والقارية والعربية»، مشيرًا إلى أن العمل سيكون على عدة محاور، أولها فيما يتعلق بقطاع البطولة، وذلك من خلال توسيع قاعدة الممارسة وهو ما يتجلى فى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن «مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى مشروع مستقبل وأمل مصر فى أوليمبياد ٢٠٢٤ و٢٠٢٨»، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدًا فى دعم المشروع بكل إمكاناتها وطاقاتها.