شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على خدمات نجم منتخب ناشئي اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الحصول على خدمات اللاعب حسن وليد قداح، نجم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مقدونيا.

قال «منصور» إن الزمالك حصل على استغناء اللاعب من نادي الشمس، وتم حسم الصفقة نهائيا، واللاعب سيشارك مع فريق كرة اليد في كأس العالم للأندية في السعودية أواخر أغسطس الجاري.

أضاف أن إدارة نادي الأهلي قدمت «إغراءات مادية لخطف اللاعب من القلعة البيضاء، لكن رغبته بالانضمام للأبيض حسمت الصفقة».