شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين ألماني وبرتغالي وفرنسي لخلافة لاسارتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل مجلس إدارة النادى الأهلى بين العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب لاختيار الأفضل منهم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار إقالة المدير الفنى الأوروجويانى مارتن لاسارتى، بعد خروج الفريق من كأس مصر على يد بيراميدز، وعرضت لجنة التعاقدات على مجلس الإدارة ولجنة التخطيط أسماء مدربين أجانب، من بينهم ألمانى وفرنسى وبرتغالى، جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه محمود الخطيب، رئيس النادى، الدخول فى مفاوضات مع الأرجنتينى رامون دياز بسبب رفضه تولى تدريب الفريق فى وقت سابق، ويسعى مسؤولو النادى الأهلى لإنهاء ملف المدير الفنى الجديد سريعاً قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 19 سبتمبر المقبل، ومن المنتظر أن يحضر المدرب الجديد مواجهة الفريق أمام الزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها 18 من الشهر نفسه، كما استقر مجلس الإدارة ولجنة التخطيط على استمرار طارق سليمان مدرباً لحراس المرمى، خاصة فى ظل تألق محمد الشناوى حارس المرمى، وأيضاً على لطفى الحارس البديل فى ظل إصابة شريف إكرامى، فضلاً عن أن مركز حراسة المرمى كان من أهم نقاط القوة فى الفريق، ولعب دوراً رئيسياً فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز للموسم الرابع على التوالى، والوضع نفسه لسيد عبدالحفيظ الذى نجح فى تنفيذ مهامه على أكمل وجه، خاصة فى ملف تجديد عقود اللاعبين، وفرض الالتزام والانضباط داخل الفريق بعدما تسلم مهمته بعد فترة سلبية فى منتصف الموسم الماضى، ويلقى عبدالحفيظ تأييد غالبيه أعضاء المجلس ولجنة التخطيط ولذلك سيستمر فى منصبه كمدير للكرة.

جاء ذلك فى الوقت الذى استقرت فيه لجنة التخطيط بالاتفاق مع رئيس النادى على ضرورة تعيين عماد النحاس لاعب الفريق السابق، المدير الفنى الحالى للمقاولون العرب، فى منصب المدرب العام مع المدير الفنى الجديد، لإكسابه الخبرات التدريبية وتجهيزه ليكون مديراً فنياً وطنياً للفريق، خاصة بعدما نجح فى تجربته مع المقاولون العرب، وحظى عماد النحاس بترشيح أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، متفوقاً على علاء ميهوب الذى تم ترشيحه ايضاً قبل التعاقد مع كارتيرون المدير الفنى السابق، الذى تمت إقالته على خلفيه الخروج من بطولة دورى أبطال إفريقيا والبطولة العربية على الترتيب.

وفى إطار الخطة الموضوعة من جانب مسؤولى النادى لتطوير قطاع الكرة، تم اقتراح الاستعانة بالبرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للفريق، كمستشار للجنة التخطيط، يساهم فى اختيار اللاعبين الجديد، والمدير الفنى، وتقييم عمل الجهاز الفنى بالكامل، وتقديم تقارير منتظمة لمجلس الإدارة، لاسيما وأن اللجنة شهدت العديد من الانقسامات فى الفترة الماضية، وهو الأمر الذى جعل جوزيه يدخل فى الصورة بقوة، ومن المنتظر أن يتولى خالد مرتجى ملف التفاوض مع مانويل جوزيه، خاصة أنه يرتبط بعلاقة وطيدة وقوية مع المدرب البرتغالى. فى السياق ذاته، استقر مجلس الإدارة على ضرورة التعاقد مع مهاجم قوى وسوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هجوم الفريق، وتحفظ الجميع على أداء وليد أزارو بسبب الرعونة أمام المرمى وكثرة إهدار الفرص التى تكلف الفريق تحقيق نتائج سلبية، ويرى مسؤولو النادى أن مستوى اللاعبين الأجانب داخل الفريق ليس على مستوى الأهلى باستثناء على معلول الذى يعتبر أبرز الأوراق الرابحة. جاء ذلك فى الوقت الذى تحفظ فيه معظم لاعبى الفريق على تعيين محمد يوسف، المدرب العام، فى منصب المدير الفنى بشكل مؤقت، خاصة فى ظل توتر العلاقة بينه وبين معظم اللاعبين، وهو الأمر الذى جعل مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق، يرفض اللجوء إليه فى أى استشارة فنية، وكان دائماً ما يستعين بمعاونيه الأجانب، والوضع نفسه لسامى قمصان، المدرب المساعد، الذى لم يحظ هو أيضا بثقة لاسارتى.