شكرا لقرائتكم المصري يلتقي مصر المقاصة وديا في اولى مبارياته بمعسكر الاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق المصرى في السابعة مساء اليوم الثلاثاء أولى مبارياته الودية بمعسكر الإسماعيلية، أمام نظيره فريق مصر المقاصة المنتظم بمعسكر هناك بأحد فنادق الإسماعيلية.

كان فريق المصرى انتظم فى معسكر الإسماعيلية قبل يومين، استعدادا للدورى الجديد والكونفدرالية الافريقية، ويؤدى الفريق تدريباته على فترتين ، الأولى صباحية ويخصصها الجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال للنواحي البدنية ، حيث يتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين تؤدي إحداهما التدريب داخل صالة الجيمانزيوم الملحقة بالفندق ، فيما تؤدي الأخرى مرانها بملعب الفندق ويتم التناوب فيما بين المجموعتين .

أما مران الفترة المسائية يشهد التركيز خلاله على الجوانب الخططية والتكتيكية والتي يوليها الجهاز الفني اهتماماً كبيراً سعياً منه لاستيعاب لاعبيه العديد من طرق اللعب حسب ظروف كل مباراة.