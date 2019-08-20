مئات الجماهير تحتشد أمام المطار لاستقبال فراعنة اليد بعد تتويجهم بكأس العالم...

جدة - عمرو شويل تواجدت الجماهير والمشاجعين بمطار القاهرة لاستقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بالطبل والمزمار البلدي والورود بعد فوزهم التاريخي بحصد لقب كأس العالم فى مقدونيا على حساب ألمانيا بعد حسم المباراة النهائية اول امس الأحد بنتيجة 32/28 .

وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور ال 8 .

للاعبي منتخب مصر الناشئين لكرة اليد، بعد الانجاز التاريخى بحصد لقب كأس العالم فى مقدونيا على حساب ألمانيا بعد حسم المباراة النهائية.

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

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وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.