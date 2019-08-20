مدربا الأفريقي التونسى وبنى ياس الإماراتى مرشحان للأهلى...

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جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو نادى الأهلي السيرة الذاتية الخاصة بالثنائي برتراند مارشان المدير الفني السابق للافريقي التونسي والتشيكي جوزيف تشوفانيتش المدير الفني السابق لبني ياس الإماراتي، للنفاضلة بينهما خلال اختيار المدير الفني الجديد للمارد الأحمر. وسبق للفرنسي مارشان تولي تدريب عدد من الفرق العربية مثل الافريقي والنجم الساحلي التونسيين ومنتخب تونس والخور القطري والمرئيات الكويتي والرجاء ونهضة بركان المغربي ويبلغ من العمر ٦٦ عام. فيما سبق للتشيكي تشوفانيتش تدريب سيارت براجا التشيكي وحقق معه لقب الدوري ٤ مرات والكأس مرتين وحصل على جائزة أفضل مدرب في التشيك ثلاثة مرات أعوام ١٩٩٠، ١٩٩٨، و٢٠٠٠، كما درب بني ياس الإماراتي ويبلغ من العمر ٥٩ عام. Advertisements مارشان المدير الفني السابق للافريقي التونسي تشوفانيتش المدير الفني السابق لبني ياس الإماراتي

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