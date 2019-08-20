شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن توقيع هداف مونديال اليد حسن قداح لصفوفه رسمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الزمالك حصوله على توقيع هداف بطولة كأس العالم للناشئين حسن وليد قداح رسمياً من نادى الشمس على عقود انضمامه للقلعة البيضاء. وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك الحصول على خدمات اللاعب الدولي الشاب أفضل موهبة كروية فى لعبة اليد والذى تمت مقابل ما يزيد عن 3 ملايين جنيه من نادى الشمس. وقال مرتضى منصور أن مسئولى النادى الأهلى كانوا متواجدين بنادى الشمس على رأسهم المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادى.

استغناء لاعب الزمالك

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