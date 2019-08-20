شكرا لقرائتكم تصريحات رئيس الزمالك تكشف اقصاء طارق يحيى من الجهاز الفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسباب التى أدت الى اقصاء طارق يحيى المدير الفنى المؤقت من الجهاز الفنى المعاون للمدرب الصربى.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه عبر برنامج "الزمالك اليوم" خلال الجلسة التى عقدها المدرب الجديد مع رئيس النادى بمنزله والتى اكد خلالها رئيس النادى فى منح ميتشو حرية اختيار الجهاز الفنى المعاون له سواء كان مدرباً عامًا (المنصب الذى كان ينتظره طارق يحيى) أو حراسة المرمى.

وحسمت رغبة المدير الفنى الجديد فى استقدام مدرب عام أجنبى وأيضًا لحراسة المرمى ومن ثم كان سبباً فى اقصاء طارق يحيى الذى رفض القيام بدور الرجل الثالث فى الجهاز الفنى للزمالك.