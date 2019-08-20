شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يرسل برقية شكر لنظيره النيجيرى بسبب المساندة خلال مونديال الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد اليد المصرى اليوم خطاب شكر الى نظيره النيجيرى يتقدم فيه بخالص الشكر على الدعم والمساندة التى قامت بها بعثة النسور ببطولة العالم للناشئين التى حاز على لقبها المنتخب الوطنى لأول مرة فى التاريخ.

وكانت بعثة المنتخب النيجيرى التى خرجت من الأدوار الاقصائية للبطولة قامت بتشجيع لاعبى الفراعنة خلال مشوار البطولة التى حاز على لقبها المنتخب الوطنى.

وجاء نص خطاب اتحاد اليد كالتالي..

إلى رئيس اتحاد كرة اليد في نيجيريا

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أولاً ، يشرفنا أن ننقل إليكم التحيات والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد مع كل الحب والاحترام والتقدير ، أود أن نشكركم جزيل الشكر على التشجيع والدعم الذي أظهره منتخبكم للناشئين لكرة اليد لمنتخبنا خلال مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 التي حظيت باحترام عميق من الشعب المصري بشكل عام و الأسرة المصرية لكرة اليد على وجه الخصوص

ومما لا شك فيه أن ما تلقيناه من منتخبكم كان مثالاً ممتازًا على كيفية قيام رياضتنا "كرة اليد" بإظهار معنى المنافسة والحب ، في نفس الوقت ، كما أظهرت للعالم كله روح الأخوة بين دول قارتنا قارة إفريقيا وأخيرا ، نكرر شكرنا وتقديرنا العميق.