شكرا لقرائتكم القيعى: الأهلى خسر من بيراميدز بفعل فاعل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي، ان الفريق الأحمر خسر من بيراميدز في كأس مصر بفعل فاعل ، مشيرا إلى أنه كانت هناك عوامل واضحه في المباراة تؤدي إلي خسارة الفريق وتوديع بطولة الكأس .

وخسر فريق الأهلي بهدف دون رد أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر يوم السبت الماضي .

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وقال القيعي لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي ، أن الأهلي خسر أمام بيراميدز بسبب الاخطاء التحكيمية الواضحة من الحكم جهاد جريشة ، وأيضاً ادارة الاورجواني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للمباراة .

وكان مجلس إدارة النادي الاهلي ، قد قرر إقالة مارتن لاسارتي من القيادة الفنية للفريق في أعقاب وداع مسابقة كأس مصر .