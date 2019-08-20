شكرا لقرائتكم القيعى: الأهلى خسر من بيراميدز بفعل فاعل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخسر فريق الأهلي بهدف دون رد أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر يوم السبت الماضي .
وقال القيعي لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي ، أن الأهلي خسر أمام بيراميدز بسبب الاخطاء التحكيمية الواضحة من الحكم جهاد جريشة ، وأيضاً ادارة الاورجواني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للمباراة .
وكان مجلس إدارة النادي الاهلي ، قد قرر إقالة مارتن لاسارتي من القيادة الفنية للفريق في أعقاب وداع مسابقة كأس مصر .
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