شكرا لقرائتكم القيعى: لاسارتى متناقض وكان عليه التقدم باستقالته بدلا من لوم اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اكد عدلى القيعى ان الاورجويانى مارتن لاسارتى متناقض وكان المفروض عليه ان يتقدم باستقالته بدلا من القاء اللوم على اللاعبين والإدارة وسحب الثقة منهم بانه لا يملك اللاعبين الذين يحققون له فكره الفنى وكان عليه لا يتجرأ على الإدارة او اللاعبين وكان عليه ان يكون واقعى فهو لا يؤتمن بما تحدث فيه بعد لقاء بيراميدز .
وقال الاهلى حقق أغلى ميراكاتو فى تاريخ الأندية المصرية فلابد أن يستغل ذلك بالعكس تحقق له ما لم يتحقق لسابقيه وفى النهاية لم يشارك الصفقات الجديدة فكيف يطالب لاعبيه
وأشار القيعى أنه كان لابد ألا يستمر بعد المؤتمر الصحفى خمس دقائع وكان المفروض نعمل له رحلة 6 شهور حتي يستجم بعد تحقيق الدورى لابد ان يعلم ان من حقق الدورى هو الاهلى فقد حقق الدورى 41 دورى .
كانت إدارة النادى الأهلى قد أعلنت إقالة لاسارتى عقب الخسارة امام بيراميدز فى دور الـ 16 بكأس مصر بهدف نظيف احرزه ايريك تراورى وتم تكليف محمد يوسف بالمهمة لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي
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